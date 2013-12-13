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بالصور| دمياط تغرق.. والمحليات في ثبات عميق

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بالصور| دمياط تغرق.. والمحليات في ثبات عميق بالصور| دمياط تغرق.. والمحليات في ثبات عميق

كتب : سهاد الخضري منذ 38 دقيقة

انتقد أحمد عوض أمين حزب الدستور، عدم استعداد محافظة دمياط لاستقبال موسم الشتاء، واصفا تصريحات المحافظ عن استعدادات المحافظة بغير الصحيحة، بعد تعرض المحافظة لموجة طقس سيء؛ أدت إلى غرق الشوارع بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة، وانقطاع التيار الكهربائي.

واشتكى أهالي دمياط الجديدة، من عدم اتخاذ المحافظة أية استعدادات لغرق الشوارع بالمياه، حيث بلغ ارتفاع المياه المصحوبة بثلوج لـ60 سم، وتوقفت حركة السير. فيما اكتست رأس البر بالثلج وارتفاع المياه لقرابة 80 سم بالشوارع، دون شفطها أو اتخاذ رئيس مجلس المدينة أي إجراءات لتسيير الحركة بالشوارع.

وشهدت مختلف قرى ومدن محافظة دمياط، انقطاع التيار الكهربائي وغرق الشوارع بالمياه.

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