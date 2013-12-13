عاجل| مسيرة إخوانية بالغربية للمطالبة بعودة المعزول للحكم.. وهتافات مناهضة للجيش

وقوات الشرطة تدفع بمدرعاتها وتطلق الغاز المسيل لتفريقهم

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 35 دقيقة

نظم المئات من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالغربية مسيرة انطلقت عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة من مسجد الزيني بمنطقة دوران محب، طافت أرجاء شارع الجلاء، متجهة إلى منطقة ميدان الزراعة بوسط مدينة المحلة الكبرى، رافعين لافتات رابعة الصمود، ومرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ومطالبة بعودة الرئيس المعزول للحكم، ورفضا للقانون التظاهر الجديد.

ودفعت تلك الأحداث أهالي المدينة إلى رشقهم بالطوب والحجارة وإلقائهم بالزجاجات المياه والقاذورات من شرفاتهم، احتجاجا على هتافاتهم ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.

كما انطلقت على الفور دوريات الشرطة وعدد من المدرعات والعربات المصفحة برئاسة اللواء حسين شاهين مساعد مدير الأمن ومدير الفرقة بالمحلة والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود مدعومين بالقوات من الشرطة السرية والنظامية، كما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع للتفريق أنصار المعزول الذين فروا هاربين إلى الشوارع الجانبية بميدان الزراعة مهرولين، خشية الفتك بهم من قبل الأهالى والقاء القبض عليهم من قبل قوات الشرطة.

كما تمكنت قوات الشرطة من فرض السيطرة الأمنية على الموقف وانتشرت ضباط وأفراد مباحث قسم أول المحلة برئاسة النقيب حسن أبوالمجد رئيس مباحث قسم أول وتم بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وسكان المنطقة.