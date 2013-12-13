الأسود... لأناقتك Black Fatale

لا تفرغ خزانة أي سيدة من قطعة أو أكثر باللون الأسود.... ولذلك حرصنا فيما يلي أن نقدم لك مجموعة جديدة من الخيارات التي تطغى عليها أناقة الأسود.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.
- الأزياء من محلات: Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Front Row, Saint Laurent, Boutique 1 وStella McCartney – بيروت.
الصورة رقم 1:
- بنطلون من الجلد. سعره 3150$.
- توب من الدانتيل. سعرها 1250$.
الإثنان من Saint Laurent.
- حقيبة صغيرة من Kotur متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 570$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Alexander McQueen. متوفر لدى Front Row. سعره 1140$.
الصورة رقم 2:
- ثوب من الدانتيل من Dolce & Gabbana. سعره 2040$.
- حقيبة صغيرة من Saint Laurent. سعرها 1395$.
- أقراط ذهبية للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.
الصورة رقم 3:
- ثوب طويل من Stella McCartney. سعره 4110$.
- قبعة من Saint Laurent. سعرها 985$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.
الصورة رقم 4:
- ثوب من Roberto Cavalli. سعره 2220$.
- أقراط ذهبية للأذنين. سعرها 1215$.
- حقيبة صغيرة. سعرها 1460$.
الإثنان من Dolce & Gabbana.
الصورة رقم 5:
- ثوب من الدانتيل من Alessandro Rich. سعره 3581. متوفر لدى Boutique 1.
- أقراط للأذنين من Dolce & Gabbana. سعرها 970$.
الصورة رقم 6:
- ثوب طويل من Temperley. سعره 3319$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 420$.
الإثنان متوفران لدى Boutique 1.
حقيبة من Saint Laurent. سعرها 1035$.
حذاء من Alexander McQueen. سعره 1140$. متوفر لدى Front Row.
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