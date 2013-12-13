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الأسود... لأناقتك Black Fatale

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الأسود... لأناقتك Black Fatale الأسود... لأناقتك Black Fatale

لا تفرغ خزانة أي سيدة من قطعة أو أكثر باللون الأسود.... ولذلك حرصنا فيما يلي أن نقدم لك مجموعة جديدة من الخيارات التي تطغى عليها أناقة الأسود.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.
- الأزياء من محلات: Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Front Row, Saint Laurent, Boutique 1 وStella McCartney – بيروت.

الصورة رقم 1:
- بنطلون من الجلد. سعره 3150$.
- توب من الدانتيل. سعرها 1250$.
الإثنان من Saint Laurent.
- حقيبة صغيرة من Kotur متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 570$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Alexander McQueen. متوفر لدى Front Row. سعره 1140$.

الصورة رقم 2:
- ثوب من الدانتيل من Dolce & Gabbana. سعره 2040$.
- حقيبة صغيرة من Saint Laurent. سعرها 1395$.
- أقراط ذهبية للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 3:
- ثوب طويل من Stella McCartney. سعره 4110$.
- قبعة من Saint Laurent. سعرها 985$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 4:
- ثوب من Roberto Cavalli. سعره 2220$.
- أقراط ذهبية للأذنين. سعرها 1215$.
- حقيبة صغيرة. سعرها 1460$.
الإثنان من Dolce & Gabbana.

الصورة رقم 5:
- ثوب من الدانتيل من Alessandro Rich. سعره 3581. متوفر لدى Boutique 1.
- أقراط للأذنين من Dolce & Gabbana. سعرها 970$.

الصورة رقم 6:
- ثوب طويل من Temperley. سعره 3319$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 420$.
الإثنان متوفران لدى Boutique 1.
حقيبة من Saint Laurent. سعرها 1035$.
حذاء من Alexander McQueen. سعره 1140$. متوفر لدى Front Row.

 

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