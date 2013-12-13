الأسود... لأناقتك Black Fatale

لا تفرغ خزانة أي سيدة من قطعة أو أكثر باللون الأسود.... ولذلك حرصنا فيما يلي أن نقدم لك مجموعة جديدة من الخيارات التي تطغى عليها أناقة الأسود.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.

- الأزياء من محلات: Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Front Row, Saint Laurent, Boutique 1 وStella McCartney – بيروت.

الصورة رقم 1:

- بنطلون من الجلد. سعره 3150$.

- توب من الدانتيل. سعرها 1250$.

الإثنان من Saint Laurent.

- حقيبة صغيرة من Kotur متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 570$.

- حذاء ذو كعب مرتفع من Alexander McQueen. متوفر لدى Front Row. سعره 1140$.

الصورة رقم 2:

- ثوب من الدانتيل من Dolce & Gabbana. سعره 2040$.

- حقيبة صغيرة من Saint Laurent. سعرها 1395$.

- أقراط ذهبية للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 3:

- ثوب طويل من Stella McCartney. سعره 4110$.

- قبعة من Saint Laurent. سعرها 985$.

- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 487$. متوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 4:

- ثوب من Roberto Cavalli. سعره 2220$.

- أقراط ذهبية للأذنين. سعرها 1215$.

- حقيبة صغيرة. سعرها 1460$.

الإثنان من Dolce & Gabbana.

الصورة رقم 5:

- ثوب من الدانتيل من Alessandro Rich. سعره 3581. متوفر لدى Boutique 1.

- أقراط للأذنين من Dolce & Gabbana. سعرها 970$.

الصورة رقم 6:

- ثوب طويل من Temperley. سعره 3319$.

- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 420$.

الإثنان متوفران لدى Boutique 1.

حقيبة من Saint Laurent. سعرها 1035$.

حذاء من Alexander McQueen. سعره 1140$. متوفر لدى Front Row.

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