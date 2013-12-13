مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف ببنجلاديش بعد إعدام قيادي في «الجماعة الإسلامية»

شهدت بنجلاديش موجة جديدة من أعمال العنف الدامية، الجمعة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق قيادي في الجماعة الإسلامية لإدانته بارتكاب مجازر وقعت خلال حرب الاستقلال عام 1971.

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وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة داكا حيث لم تسجل أي اضطرابات الجمعة غير أنه يخشى وقوع أعمال عنف بعد الصلاة