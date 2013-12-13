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مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف ببنجلاديش بعد إعدام قيادي في «الجماعة الإسلامية»

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مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف ببنجلاديش بعد إعدام قيادي في «الجماعة الإسلامية» مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف ببنجلاديش بعد إعدام قيادي في «الجماعة الإسلامية»
شهدت بنجلاديش موجة جديدة من أعمال العنف الدامية، الجمعة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق قيادي في الجماعة الإسلامية لإدانته بارتكاب مجازر وقعت خلال حرب الاستقلال عام 1971.وكان عبدالقادر ملا (65 عاما) قائدا سابقا للجماعة اللإسلامية، ولقبه المدعون «جزار ميربور»، ضاحية دكا، حيث ارتكب القسم الأكبر من الفظائع الذي اتهم بها.وأعدم «ملا» شنقا، مساء الخميس، بعدما رفضت المحكمة العليا طلب استئناف أخير ضد حكم الإعدام، وهذه عملية الإعدام الأولى لمحكوم أمام محكمة مثيرة للجدل أنشئت في بنجلاديش للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971.وأعرب مؤيدون إسلاميون عن غضبهم، وألقوا قنابل حارقة في المحطات وأضرموا النيران في مباني شركات مقربة من وقطعوا الطرقات بحسب الشرطة.وجرى ضرب متظاهرين اثنين، واثنين آخرين من مؤيدي رابطة عوامي الحاكمة حتى الموت صباح الجمعة في قرية كالاروا، حسبما أعلنت الشرطة.وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة داكا حيث لم تسجل أي اضطرابات الجمعة غير أنه يخشى وقوع أعمال عنف بعد الصلاة.

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