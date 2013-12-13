نصائح للتخلص من آلام "الأصابع" المزعجة أثناء انخفاض درجات الحرارة

يستطيع الشخص الشعور بالدفء فى أجزاء مختلفة من أنحاء جسمه، ولكن تبقى الأصابع وآلامها فى الطقس المنخفض الحرارة المشكلة الحقيقية التى تواجه الكثيرين.

ويقدم الدكتور صابر غرباوى، استشارى أمراض العلاج الطبيعى عدة نصائح بسيطة فى غاية السهولة توفر على الشخص عناء تدفئة الأصابع والتخلص من آلامها فى الجو البارد بسهولة.

أولا: اغسل يديك جيدا وقم بتدليكها صعودا وهبوطا باستخدام الأصابع تحت الماء الفاتر – أى الماء الدافئ - ودلك أصابعك جيدا، وقم على الفور بتجفيفهم بمنشفة قمت بتجهيزيها من قبل، وبعد تجفيفهما جيدا لا تترك للهواء مجالا للدخول إليها وضعهما فى قفازين محكمين على الفور، وتكرر هذه العملية مع الأرجل أيضا ويوضعان فى جوارب محكمة.

ثانيا: استخدم بشكل مستمر وطوال الشتاء القفازات والجوارب المحكمة لتدفئة الأصابع، سواء قطنية الصنع لمن يعانى من حساسية أو حكة جلدية بين الأصابع، أو قفازات من الصوف –وهى الأفضل فى التدفئة – لمن لا يجد مشكلة جلدية معها، وأحرص على ارتدائها طوال اليوم إلا فى أوقات الكتابة وغسل الأيدى وغيرها من الأعمال.

ثالثا: ادهن يديك وأصابعك يوميا بالفازلين الطبى أو بزيت الزيتون الذى يساعد على زيادة درجة حرارة اليدين والقدمين من خلال تنشيطه للدورة الدموية، بالإضافة إلى التدليك جيدا، حتى تشعر بتدفئتهم ونعومتهم.

هذه الطرق الثلاث تساعد على تدفق الدورة الدموية فى اليدين والقدمين حتى الأصابع طوال اليوم، وتحافظ على نشاط الدم بالأطراف، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارتهم دافئة وحمايتهم من البرودة وتجلط الدم والآلام التى تصحب برودة الأيدى والقدمين.

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