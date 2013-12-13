«فيس بوك وتويتر» بعد سقوط الثلج في مصر: «كده ندخل الاتحاد الأوروبي»

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر صورًا لمناطق شهدت تساقط الثلوج، الجمعة، وكتبوا تعليقات مرحبة بهذا الأمر، وقال «أحمد زكي»، في حسابه على «تويتر»: «لو استمر التلج أسبوعين في مصر، الاستقرار هايعود وسياحة التزلج هاتشتغل، ومش بعيد نعمل انتخابات تعددية ديمقراطية وندخل الاتحاد الأوروبي كمان».كما دشن مستخدمو «تويتر» هاشتاج بعنوان: «#صباح_التلج»، وكتب «لورد ريمون»: «مبروك عليكِ التلج يا مصر»، بينما كتب «حسين محمد»: «إحنا جيل الحمدلله شاف كل حاجة في حياته، حتي التلج وهو بينزل في مصر».ودعت «هالة حطاب» إلى التفكير في دعم الفقراء بالبطاطين، وقالت: « طيب نزل التلج والمطر اتبسطتوا.. يالا دور على الناس اللي ماعندهاش سقف يدفيها أو بطانية حتى.. بـ40 جنيه ممكن تدفي حد».وكتبت «زوتوليني» شاكرة اللاجئين السوريين على تساقط الثلوج في مصر: «نحب نشكر الإخوة السوريين اللي استوطنوا القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي ع التلج اللي جابوه معاهم».وغطت الثلوج شوارع القاهرة للمرة الأولى منذ سنوات إثر موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة برودة قارسة مستمرة في مصر بسبب عاصفة أليكسا، القادمة من سيبيريا عبر أجواء أوروبا الشرقية.وهطلت الأمطار الثلجية بالإضافة إلى القاهرة والبحيرة وسانت كاترين، التي وصل ارتفاع الثلج فيها إلى 50 سنتيمترًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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