موجة رياح محملة بالأتربة تشهدها مدن البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، عواصف رملية وموجة رياح شديدة محملة بالأتربة، أثرت على حركة السير بالشوارع من المارة والسيارات، وعدم الرؤية على الطرق الخارجية، وانخفاض فى درجة الحرارة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية، حذرت من هبوب رياح قوية وأمواج عالية فى البحر منذ السبت الماضى، حتى بداية الأسبوع غداً، وتوقعت تعرّض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

من جانبها، تستعد محافظة البحر الأحمر، وإدارة الطوارئ بها، بجميع القطاعات لهبوب تلك الرياح وسقوط أمطار غزيرة وسيول بالمناطق الجبلية البعيدة عن المناطق السكنية جنوب البحر الأحمر.