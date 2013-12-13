أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع السويس تحسبًا لمظاهرات «الإخوان»

  • مصر
  • 11
Google+ Print
انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع السويس تحسبًا لمظاهرات «الإخوان» انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع السويس تحسبًا لمظاهرات «الإخوان»
قال مصدر أمني بالسويس إن قوات الجيش والشرطة بالمحافظة دفعت بمدرعات وقوات مكافحة الشغب، تحسبًا لمسيرات أعلن عن تنظيمها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين.وأكد المصدر أنه توجد تعليمات لدى قيادة القوات المتواجدة بميداني الخضر والأربعين، وشارع الجيش، بمنع أي تواجد للمسيرات أو تظاهرات ليست حاصلة على تصريح رسمي من مديرية أمن السويس، كما ينص قانون التظاهر.من جانبه، أعلن ما يطلق عليه «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، التابع لجماعة الإخوان والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، التحرك في مسيرات عقب صلاة الجمعة من عدد من المساجد بالسويس للمشاركة في فعاليات جمعة أطلق عليها «الطلاب يشعلون الثورة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية