انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع السويس تحسبًا لمظاهرات «الإخوان»

قال مصدر أمني بالسويس إن قوات الجيش والشرطة بالمحافظة دفعت بمدرعات وقوات مكافحة الشغب، تحسبًا لمسيرات أعلن عن تنظيمها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد المصدر أنه توجد تعليمات لدى قيادة القوات المتواجدة بميداني الخضر والأربعين، وشارع الجيش، بمنع أي تواجد للمسيرات أو تظاهرات ليست حاصلة على تصريح رسمي من مديرية أمن السويس، كما ينص قانون التظاهر.من جانبه، أعلن ما يطلق عليه «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، التابع لجماعة الإخوان والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، التحرك في مسيرات عقب صلاة الجمعة من عدد من المساجد بالسويس للمشاركة في فعاليات جمعة أطلق عليها «الطلاب يشعلون الثورة».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads