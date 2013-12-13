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واشنطن تدين مجازر المدنيين فى منطقة "القلمون" غربى سوريا

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واشنطن تدين مجازر المدنيين فى منطقة "القلمون" غربى سوريا واشنطن تدين مجازر المدنيين فى منطقة "القلمون" غربى سوريا

أدانت الخارجية الأمريكية، بأشد عبارات الإدانة مجازر المدنيين السوريين فى منطقة "القلمون" الواقعة غربى سوريا، وأماكن أخرى، حيث وقع عدد كبير من المدنيين ضحايا لأعمال العنف الوحشية، وأغلبهم من الأطفال، معربة عن حجم غضبها من التقارير التى وصفتها بـ"المثيرة للقلق"، ومن بينها تقارير عن مداهمة المنازل وعمليات الخطف والقتل خارج نطاق القانون.

واستنكرت الخارجية فى بيان بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، التقرير الأخير عن مجازر بحق المدنيين فى منطقة عدرا العمالية، قائلة: "ندين بشدة تلك الفظائع بحق المدنيين ونعلن عن تضامننا مع الشعب السورى، فهذا العنف هو تذكير صارخ على أن المدنيين يتحملون أعظم التضحيات فى نضالهم من أجل سوريا حرة".

وتابعت تقول "إن الهجمات المباشرة على المدنيين الذين لا يشاركون فى الأعمال العدائية، تمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية للكرامة، والتحرر من القمع وهى الأمور التى تميز نضال الشعب السورى".

وأضافت "لقد شددنا مرارا على أنه ينبغى تقديم المسئولين عن ارتكاب تلك الفظائع داخل سوريا- خاصة أعمال العنف الأخيرة ضد المدنيين الأبرياء- إلى المحاكمة، ونحو ذلك الهدف فإننا مستمرون فى العمل مع النشطاء السوريين والمجتمع المدنى لإعداد فهم سليم لأدوات العدالة الانتقالية المختلفة، ومناقشة عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية مثل المحاكم".

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