لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور تجتمع الاثنين المقبل

تستضيف مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان يوم الاثنين المقبل، بمقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "اليوناميد" الاجتماع السابع للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، والتى تكونت بموجب "وثيقة الدوحة للسلام" فى دارفور، لمناقشة التقدم المحرز فى الاتفاقية وتحدياتها.

وتعد لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور التى ترأسها دولة قطر هى الآلية الرئيسة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام، وتضم فى عضويتها المانحين وشركاء السلام.

وذكرت اليوناميد - فى بيان صحفى اليوم الجمعة أن أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس لجنة المتابعة، سيطلع وسائل الإعلام على نتائج الاجتماع عقب ختامه .