"بيجو- سيتروين" تعلن عن دراسة مشروعات جديدة مع "دونج فنج" الصينية

أعلنت مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو-سيتروين"، أنها تدرس حاليا مشروعات تجارية وصناعية جديدة مع عدد من الشركاء من بينهم "شركة دونج فونج موتور" الصينية.

وقالت المجموعة الفرنسية المتعثرة حاليا– فى بيان صحفى– إنه لم يتم بعد الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة المحتملة مع الجانب الصينى، ولكن المناقشات تتواصل "ولا يمكن ضمان نتائجها".

وأوضحت "بيجو- سيتروين"، التى بلغت خسارتها نحو 5 مليارات يورو العام الماضى 2012، أنها ستعلن نتائج تلك المفاوضات فى الوقت المناسب.

وتعانى مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية من انخفاض مبيعاتها من السيارات بنسبة 8ر3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 2013.

من ناحيتها.. أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية، عن استعدادها لدعم وصول رأس المال من قبل مساهم جديد فى شركتها "بيجو-سيتروين".

كانت "جنرال موتورز" و"بيجو- سيتروين" المتحالفتين منذ عام 2012، قد قاما بتغيير شروط العقد المبرم بينهما بحيث تتنازل "جنرال موتورز" عن حقها فى إنهاء التحالف فى حالة وجود شريك ثالث، حيث تمتلك الأخيرة ما يقرب من 7% فقط من أسهم "بيجو"