الصين تتوقف عن تحصيل رسوم على سيارات أمريكية مستوردة

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها ستتوقف عن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والدعم على بعض أنواع السيارات المستوردة من الولايات المتحدة حين ينتهى أجلها فى 15 ديسمبر.

وكانت الصين قد بدأت فى 14 ديسمبر كانون الأول 2011 تحصيل رسوم على سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) التى تبلغ سعة محركها 2.5 لتر أو أكثر والمستوردة من الولايات المتحدة ردا على السياسات التجارية الأمريكية.

وقالت الصين فى ذلك الوقت، إن شركات صناعة السيارات الأمريكية، ومن بينها جنرال موتورز وكرايسلر تلقت دعما حكوميا، وأغرقت السوق الصينية بالسيارات، وهو ما أضر صناعة السيارات الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الرسوم ستتوقف لأنها لم تتلق أى طلبات لتجديدها فى إطار تحقيقات الإغراق.