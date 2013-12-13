أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الصين تتوقف عن تحصيل رسوم على سيارات أمريكية مستوردة

Google+ Print
الصين تتوقف عن تحصيل رسوم على سيارات أمريكية مستوردة الصين تتوقف عن تحصيل رسوم على سيارات أمريكية مستوردة

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها ستتوقف عن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والدعم على بعض أنواع السيارات المستوردة من الولايات المتحدة حين ينتهى أجلها فى 15 ديسمبر.

وكانت الصين قد بدأت فى 14 ديسمبر كانون الأول 2011 تحصيل رسوم على سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) التى تبلغ سعة محركها 2.5 لتر أو أكثر والمستوردة من الولايات المتحدة ردا على السياسات التجارية الأمريكية.

وقالت الصين فى ذلك الوقت، إن شركات صناعة السيارات الأمريكية، ومن بينها جنرال موتورز وكرايسلر تلقت دعما حكوميا، وأغرقت السوق الصينية بالسيارات، وهو ما أضر صناعة السيارات الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الرسوم ستتوقف لأنها لم تتلق أى طلبات لتجديدها فى إطار تحقيقات الإغراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365