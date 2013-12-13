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برنت يستقر فوق 108 دولارات قبل إعادة فتح مرافئ ليبية

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برنت يستقر فوق 108 دولارات قبل إعادة فتح مرافئ ليبية برنت يستقر فوق 108 دولارات قبل إعادة فتح مرافئ ليبية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون إعادة فتح مرافئ نفطية فى شرق ليبيا، كما يتطلعون أيضا إلى اجتماع البنك المركزى الأمريكى فى الأسبوع المقبل، تحسبا لأى تغيير فى برنامج التحفيز الضخم.

وعززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة تكهنات السوق باحتمال بدء تقليص برنامج شراء السندات الأمريكى الأسبوع المقبل، وهى خطوة قد تدعم العملة الأمريكية وتضعف الطلب على السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط، لكن البيانات القوية قد تؤدى أيضا إلى ارتفاع الطلب على الوقود فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وارتفع خام برنت فى عقود يناير تسعة سنتات إلى 108.76 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكى فى عقود يناير سنتا واحدا إلى 97.49 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تعيد الليبية فتح ثلاثة مرافئ فى شرق البلاد يوم الأحد المقبل، وهو ما قد يرفع إنتاج النفط الليبى فوق المستوى الحالى 250 ألف برميل يوميا.

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مصر 365

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