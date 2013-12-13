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بالصور.. القليوبية تغرق فى الأمطار والمحليات ترفع حالة الطوارئ

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أغرقت مياه الأمطار شوارع وميادين وقرى محافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، فيما أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، حالة الطوارئ على مستوى مدن وأحياء المحافظة، بعد أن شهدت الطرق الرئيسية حالة من الارتباك الشديد فى حركة المرور، بعد أن تعرضت لموجة الطقس السيئ، وأمطار غزيرة منذ صباح اليوم كما شهد عدد من المدن والقرى انقطاع الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت المحلات للإغلاق بسبب انعدام حركة الزبائن بسبب العزوف عن الخروج.

وتعرض عدد من مناطق المحافظة لأمطار غزيرة، تسببت فى ارتباك حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض من المناطق، خوفًا من حدوث حرائق، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، فى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة، تحسباً لوقوع مرورية على الطريق الزراعى والطرق السريعة الأخرى بنها القاهرة، وبنها المنصورة، وبنها الزقازيق، أو وقوع كوارث وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أى حوادث تنشأ عن الطقس السيئ.


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