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بالصور .. منظمة سويسرية تصمم «مانيكانات» خاصة بذوي الإعاقة

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بالصور .. منظمة سويسرية تصمم «مانيكانات» خاصة بذوي الإعاقة بالصور .. منظمة سويسرية تصمم «مانيكانات» خاصة بذوي الإعاقة

قامت منظمة سويسرية لذوي الإعاقة تُدعى «برو انفيرمز» بتصميم «مانيكانات» تحاكي أجسام ذوي الإعاقة، تحت شعار «لا يوجد شخص كامل»، بحسب موقع «bored panda».

أكدت المنظمة أن هذه الحملة التي جاءت في بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الهدف منها هو دمج هؤلاء الأفراد مع المجتمع، والتأكيد على أن الجمال الحقيقي يكمن داخل الإنسان.

ووضعت «المانيكانات» في واجهة محل شهير في زيوريخ، وعرضت عليها ملابس تواكب الموضة الحديثة، ما أثار إعجاب المارة سواء الأشخاص الطبيعيون أو ذوو الإعاقة الذين التقطوا صورا مع «المانيكانات».

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