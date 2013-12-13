ممارسة الرياضة مرتبطة بخفض احتمال الإصابة بسرطان الثدى

أكدت دراسة طبية، على أن ممارسة الرياضة بصورة أساسية ومنتظمة يعمل على حماية السيدات خاصة من السود من فرص الإصابة بأشد أنواع سرطان الثدى.

وشملت الدراسة الجديدة ما يقرب من 45 ألف سيدة من السود، الذين تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عاما وعدد من كبار السن، والذين تمت متابعتهم لمدة ما يقرب من 20 عاما.

وأشارت المتابعة إلى أن السيدات اللاتى يمارسن الرياضة لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا تراجعت بينهن بنسبة 47% فرص تطور ما يسمى بمستقبلات هرمون الاستروجين السلبية بسرطان الثدى مقارنة بأولئك الذين مارسوا الرياضة بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا.

كما وجد الباحثون أن أنواعا خاصة من سرطان الثدى مرتبطة بصورة كبيرة بمخاطر الوفاة الأعلى بين السيدات من السود.

وقال الباحثون فى بيان صحفى للمركز الطبى فى جامعة جورج تاون، إن هذه الأورام مستقبلات هرمون الاستروجين السلبية لا تستجيب إلى أنواع العلاجات المستخدمة لعلاج هرمون الأورام التى لديها مستقبلات الاستروجين.