منزل Beyoncé الجديد يشي بشخصيتها

تعكس البيوت شخصية قاطنيها، فبموازة الأموال المنفقة لامتلاكها والديكور الذي يسكنها، ثمة ملامح فيها تؤشّر إلى هوية مالكيها وشخصيّاتهم.ومن الملاحظ أن نجوم هوليوود يعتمدون الى استئجار البيوت بدلاً من شرائها، وذلك بهدف التجديد بسهولة.

وبعد 7 أشهر على ولادة النجمة السمراء Beyoncé طفلتها "بلو آيفي"، انتقلت وزوجها Jay-Z للعيش في منزل جديد في مدينة "هامبتون" الأمريكيّة، يمتدّ على مساحة 31000 متر مربّع، كانت قد استأجرته مقابل 400 ألف دولار أمريكيّ.ولكن، لن تستغربي هذا المبلغ الباهظ، اذا رافقتنا بجولة في داخله، لأن صفات الفخامة تعجز عن الإحاطة بديكوره وأثاثه، ويبدو شبيهاً بمجمع تتوافر فيه أساليب الراحة والرفاهيّة كافة، وهو يضمّ ملعب كرة مضرب وحوض سباحة وغرفة "سبا" وصالة لياقة البدنيّة، ضمن مساحته المترامية...

اختارت المالكة أرائك مريحة للصالون بلون حار، تمتدّ على شكل زاوية لستهيل التواصل بين الجالسين إليها.وقد خصّصت غرفة لمشاهدة التلفاز مصبوغة بالرمادي والبرتقالي، ولم تكتف بشاشة واحدة، بل ثبتت 5 شاشات على جدارها!

وهي تشاهد، في أوقات فراغها، أفلامها المفضّلة مع أصدقائها في صالة السينما المتواجدة بجوار غرفة التلفاز.وفي حال تأخّر الوقت، يمكنهم أن يستلقوا في غرفة النوم الفسيحة المخصّصة للضيوف.

وعندما تشعر بالتعب تصعد غرفتها التي تحاكي غرفة الأميرات بألوانها الراقية وطريقة توزيع الأثاث بصورة متجانسة، حيث يتموضع السرير قبالة الموقد الذي تعلوه شاشة التلفاز، فيما تتدلّى ثريا من السقف لتتمّ مشهد الفخامة.

وتشبه غرفة ملابسها تلك المتوافرة في "البوتيكات" المترفة، حيث تتألف من خزانة عملاقة لحفظ الملابس، تقابلها ثانية تضمّ حوض الغسل وتعلوه مراة أنيقة.

وهل هو حمّام أم غرفة مستقلّة؟ هذا السؤال سرعان ما يتبادر إلى الذهن، عند ولوج الحمّام الذي يحتلّ مساحةً فسيحةً، حيث يسترخي حوض الاستحمام تحت النافذة، وثمة جلسة لتسريح الشعر وخزانة خشب يعلوها حوض الغسل.

وتستقبل النجمة ضيوفها في غرفة الطعام الملوكية الكلاسيكيّة الفخمة.

وللأناقة عنوان في المطبخ المؤلف من حزائن خشب وطاولة، تتناول على سطحها وجبات الغداء مع عائلتها.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:7 أفكار لصالون ينبض بالدفء شتاءً