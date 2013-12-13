بالصور .. الثلوج تغطى سانت كاترين بجنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين عاصفة ثلجية لم تشهدها المدينة من قبل ، مما منع الأهالي من الخروج من المنازل .

رغم فرحة البدو وأهالي سانت كاترين، بموسم الثلج، الا أن هناك قلق وخوف من نقص المؤن والمواد الغذائية عند الأهالي لاستمرار تساقط الثلج منذ امس حتى وصل ارتفاعه ل50 سم متر ، مما أدى الى توقف السيارات رغم أستمرار رحلات السياح لصعود جبلي موسى وسانت كاترين وهم يشعرون بسعادة بالغة.

> قال مختار حسين من العاملين بسانت كاترين، “لم نستطيع الخروج منذ امس ولم نغادر المنزل مطلقا ،لان الثلج غطى كل انحاء المدينة .

وأوضح سلمان الجبالي من بدو قبيلة الجبالي الناشط البيئى، ان هناك خوف شديد من نقص المؤن والاغذية بالمدينة ، مطالباً اجهزة المحافظة بارسال مؤن و”بطاطين” للاهالى.

ومن جانبه، اكد محمد قطب مدير محمية سانت كاترين، ان الثلج مهم لمدينة سانت كاترين لنمو النباتات العطرية والطبية التى تنمو فى الثقيل بالاضافة لتسربه للخزان الجوفى للمدينة كما انه لا يحدث اعاقة مثل السيول .

> وقال كمال كامل مدير قرية سياحية ان الحركة السياحية مستمرة مشيرا الى ان السياح يقومون بصعود الجبال للاستمتاع بجمال الثلج .

> ومن جانبه اكد اللواء عبد المحسن سلامة رئيس مدينة سانت كاترين ان هناك احتياطى استراتيجى بالمدينة ولا يوجد خوف من نقص الغذاء، فى حالة استمرار سقوط الثلج.

> واضاف سلامة ان المدينة سوف تستغل تساقط الثلوج للدعاية للمدينة حيث انها المدينة الوحيدة التى يغطيها الثلج بمصر.