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أعمال شغب تخلف إصابات في ' احتفال ' جماهير بوكا جونيورز

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أعمال شغب تخلف إصابات في ' احتفال ' جماهير بوكا جونيورز أعمال شغب تخلف إصابات في ' احتفال ' جماهير بوكا جونيورز

بوينوس آيرس، (إفي): شهد احتفال الآلاف من مشجعي فريق بوكا جونيورز، أحد قطبي كرة القدم في الأرجنتين، بما يعرف بـ"يوم جماهير بوكا جونيورز" وسط العاصمة بوينوس آيرس أعمال عنف خطيرة نتيجة اشتباكات بعض المشجعين مع الشرطة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص واعتقال ثلاثة.

وتسببت أعمال الشغب التي وقعت الخميس في إلحاق أضرار بالعديد من المحال التجارية في وسط بوينوس آيرس.

ومن جانبه، نفى رئيس بوكا جونيورز، دانيل أنجليتشي، مسئولية النادي عن الأحداث في تصريحات لإذاعة "لا ريد"، مشيرا إلى أن النادي لم ينظم الاحتفال وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار هذا المشهد، لعدم الإضرار بصورة الفريق.

وكان الاحتفال بنفس اليوم العام الماضي قد شهد أعمال عنف أيضا أسفرت عن اعتقال 35 مشجعا وإصابة 11 شرطيا، فضلا عن وقوع أعمال نهب.

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