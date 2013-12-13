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بالصور.. الثلج يغطى "سانت كاترين" ويمنع خروج المواطنين إلى الشوارع

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تتعرض مدينة سانت كاترين إلى موجة شديدة البرودة وانخفاض فى درجات الحرارة، يصل إلى 8 تحت الصفر وذلك منذ ليلة أمس الخميس، ما تسبب فى تراكم الثلوج على الطرق المؤدية للمدينة بحوالى 20 سم.

وقال مواطنو المدينة إن موجه الصقيع التى تتعرض لها المدينة تسببت فى صعوبة خروج المواطنين من منازلهم .

من جانبه، أكد المهندس أشرف النمر مسئول منطقة كاترين بمعهد بحوث الموارد المائية، إن العاصفة الثلجية التى تتعرض لها المدينة ستستمر حتى السبت طبقا لخرائط الإنذار المبكر ونصح المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم ومنازلهم من العاصفة الثلجية، كما حذر قائدى المركبات من السير والقيادة أثناء العاصفة الثلجية، بينما شهد بعض مدن المحافظة أمطارا خفيفة منذ ليله أمس.


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