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إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال غاز الطهى لغزة

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إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال غاز الطهى لغزة إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال غاز الطهى لغزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى اليوم، الجمعة، لإدخال غاز الطهى إلى القطاع.

ويشهد قطاع غزة حاليا موجة من الطقس السيئ وأمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وكتلة هوائية باردة نتيجة المنخفض الجوى القطبى الحاد الذى يضرب الأراضى الفلسطينية منذ مساء الثلاثاء الماضى، وهو ما يزيد من الإقبال على استهلاك غاز الطهى للتدفئة.

يذكر أن معبر "كرم أبو سالم" هو المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل من خلاله البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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