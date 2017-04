فلاش باك: أبرز محطات الموسم الثالث من Arabs Got Talent

بلغ برنامج الهواة Arabs Got Talent بموسمه الثالث نهايته، بعد أن شهد الكثير من المحطات المميّزة التي انتهت إلى فوز فريق "Sima" بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، إضافة إلى سيّارة "كرايسلر" 300 C.

"سيدتي نت" تستعرض معكم بعض المحطات المميّزة في هذا التقرير:

ـ انضمام النجم المصري أحمد حلمي كعضو رابع إلى لجنة التحكيم، إلى جانب نجوى كرم وناصر القصبي وعلي جابر.

ـ خيّمت المبالغة على تصرّفات وحوارات نجوى كرم وعلي جابر وناصر القصبي وأحمد حلمي، الذين حاولوا أن يضفوا شيئاً من الإثارة على أجواء الحلقة، وصلت إلى حد الافتعال الظاهر والواضح، من خلال المناكفات، التي اعتمدتها نجوى كرم مع علي جابر من جهة، ومع أحمد حلمي وناصر القصبي من جهة أخرى، أو من خلال وصفها لزملائها الثلاثة بـ"العصابة".

ـ استغلال علي جابر فترة "البريك" لمعانقة نجوى كرم بحرارة لمرتين متتاليتين.

ـ نشر نجوى كرم على موقعها الخاصّ على "تويتر" الصورة التي تظهر عناق علي جابر لها، وقيام أحد المواقع الفنية بنشر خبر يتحدّث عن زواج مزعوم بينهما؛ الأمر الذي تسبب بانتشار الشائعة واضطرار الطرفين إلى تكذيبها عبر "سيدتي".

ـ الارتجال الذي خيّم على إحدى الحلقات، عندما نجح أحمد حلمي باستفزاز المشترك شاكر القناوي، الذي قطع وصلة الرقص بالعصا، ليرتجل أشعاراً بلهجته الصعيدية في مدح أعضاء اللجنة متجاوزاً الوقت المسموح به. ولم يغادر المسرح إلا بعد تدخل حازم ولطيف من المقدّم قصي. وقد تكرّر الموقف نفسه مع "مهووس نجوى كرم" محمد الخطيب، الذي زفّها وسط تفاعل وتصفيق الجمهور، ثمّ وصل به الحماس إلى حدّ الاقتراب منها وتقبيل يدها. ولكنه عندما حاول الاقتراب من علي جابر وتقبيله، أبعده العميد عنه، ثم ما لبث أن استجاب لرغبته وأعطاه القبلة التي يريدها. وعندما حاول الاقتراب من أحمد حلمي، تدخل رجال الأمن في محطة MBC وأبعدوه عنه، وأعادوه إلى المسرح.

ـ اتهام علي جابر لنجوى كرم وناصر القصبي وأحمد حلمي بعدم فهم رسالة الطفل السوري نائل جمّال، التي تضمنها العرض الاستعراضي الذي قدمه على أوتار عود أبيه.

ـ أضفى وجود أحمد حلمي وناصر القصبي جواً من الفكاهة على البرنامج بروحهما المرحة وقدرتهما على تبادل "القفشات" الظريفة بطريقة ذكية، خصوصاً أحمد حلمي الذي يتميّز بسرعة البديهة، وفق ما أظهرت ذلك قدرته الفائقة على التعبير بخفة دم، أثناء المواقف المختلفة، وعندما تدعو الحاجة.

ـ توجيه أحد المشاهدين، في فقرة سؤال الجمهور، سؤالاً إلى نجوى كرم عن مدى استخدامها لأنوثتها للتأثير في آراء زملائها، فكان جوابها: "أنا لا استخدم أنوثتي للتأثير فيهم، بل أعتمد على احترامهم لي واحترامي لهم، وأنا أشعر بالسعادة، لأنني مدللة بينهم".

ـ دعوة الجمهور إلى التغريد، من أجل الفوز بهديّة سيقدّمها كلّ عضو من أعضاء لجنة التحكيم الأربعة، لتكون تذكاراً من الحكم إلى الشخص الذي يفوز بها. وقد تنازل أحمد حلمي عن خاتمه، وناصر القصبي عن سبحته، ونجوى كرم عن مرآتها الصغيرة، وعلي جابر عن النظارتين اللتين يعتمدهما، عندما يمارس الرياضة على الكورنيش، أثناء وجوده في لبنان.

ـ اضطرار محطة MBC إلى التنويه بعبارة تحذير في أسفل الشاشة، ونصها: "هذا العرض خطير، ولا يمكن تجربته في المنزل"؛ وذلك عندما قام الفريق السعودي "السيف" بتقديم استعراض خطير، يرتكز إلى استعمال سيف كبير من أجل تقطيع بطّيخة فوق بطن أحدهم وخيارة فوق عنق آخر.

ـ مشاركة أربعة شبان باستعراض موهبتهم في الرقص الشرقي، ما أثار امتعاض أعضاء لجنة التحكيم.

ـ مشاركة الأمريكية جينيفر جراوت في البرنامج، ووصولها إلى النهائيات، وبراعتها في أداء الأغاني الطربية بإحساسٍ عالٍ.

ـ مشاركة ندير عمار الذي يعاني من مرض التوحّد ووصوله إلى النهائيات.

ـ استضافة النجمة الهندية الأكثر جماهيرية كارينا كابور بمناسبة افتتاح محطة "MBC بوليوود" وتقديمها استعراضاً راقصاً، وتلبية "رجال arabs got talent": أحمد حلمي وناصر القصبي وعلي جابر دعوتها إلى الرقص معها على الطريقة الهندية.

ـ إصابة أحد أفراد فريق "كوفية" بانهيار عصبي من شدة تأثره، بسبب استبعاده عن المنافسة، ما استدعى إجراء الإسعافات الطبية اللازمة له.

ـ انتقاد نجوى كرم للجمهور اللبناني، لأنه لم يحتشد لوداع الفنان الكبير وديع الصافي، كما يحصل في مصر عند رحيل الفنانين.

ـ نجاح منام محمود في إثارة الجدل، لكونها فتاة محجبة قدمت فن الراب عبر أغنية تطرّقت إلى موضوع الشكل، مما استدعى من علي جابر التعليق بالقول: "أنت أسّست لشيء لم نرَه من قبل".

ـ ابتكار دانيل الصايغ طريقة مميّزة في العزف الإيقاعيّ عبر استخدام مجموعة كبيرة من أواني المطبخ التي حملها على صدره وخصره.

ـ إجبار المتسابقة خديجة الفرج على انتزاع الـ"نعم" رغماً عن أنف اعضاء لجنة التحكيم، عندما أصرت على أن تعطي نفسها ثلاث فرص لكي تثبت أنها جديرة بالعبور إلى مرحلة التصفيات.

