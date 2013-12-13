Harper Beckham أصغر معجبة لـ Lady Gaga

لا نعرف مَن هو المحظوظ أكثر، أهي نجمة "البوب" الأمريكية Lady Gaga، التي حصلت على معجبة جديدة متميّزة أم Harper ابنة النجمين البريطانيين David و Victoria Beckham البالغة من العمر سنتين فقط.

Harper Beckham التي تسرق الأضواء من والديها، معجبة كثيراً بـ Lady Gaga، وهي بالرغم من صغر سنها قادرة على ترداد أغانيها، حسب ما ذكر موقع "MailOnline".

وقد حصل لقاء بين عائلة Beckham و Gaga قبيل إحيائها حفلاً موسيقياً في ميدان " O2 " بلندن مؤخراً، وقد أخبرا الوالدان Gaga عن مدى تعلق صغيرتهما الشديد بها، وتُعتبر Harper من بين الأطفال الأكثر دلالاً وثراء في العالم.

وقد نشرت Victoria على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توقيعاً من النجمة الأمريكية على علبة شوكولاتة خاصّة بها، وكتبت عليها Lady Gaga عائلة Beckham، عام سعيد".

تابعوا آخر صور مشاهير العالم عبر Instagram سيدتي.