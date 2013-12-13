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مجلس النواب الأمريكي يمرر ميزانية دفاع قيمتها 633 مليار دولار

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مجلس النواب الأمريكي يمرر ميزانية دفاع قيمتها 633 مليار دولار مجلس النواب الأمريكي يمرر ميزانية دفاع قيمتها 633 مليار دولار

كتب : رويترز منذ 13 دقيقة

وافق أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي خصص 633 مليار دولار للإنفاق عام 2014 وتضمن القانون حماية أكبر لضحايا الاعتداء الجنسي وتخفيف بعض القيود على نقل سجناء من المعتقل الحربي الأمريكي في جوانتانامو.

وصوت 350 عضوا لصالح مشروع حل وسط طرح أوائل هذا الأسبوع ورفضه 69 عضوا. ويمهد تمريره في مجلس النواب الطريق أمام المناقشة النهائية له في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم على الأرجح.

وتنص الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها في مشروع الحل الوسط على تخصيص 552.1 مليار دولار للإنفاق على الدفاع الوطني بالإضافة إلى 80.7 مليار دولار للعمليات العسكرية الخارجية بما في ذلك أفغانستان.

وتمكن الكونجرس الأمريكي من الموافقة على القانون الخاص بميزانية الجيش كل عام طوال 52 عاما خلافا للانقسامات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين التي تعطل تشريعات أخرى.

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