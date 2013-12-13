الإعلان عن قرعة كأس ليبارتادوريس 2014

(إفي): أجرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قرعة الدور الأول ومرحلة المجموعات لبطولة كأس ليبرتادوريس 2014 ، والتي سيتنافس على لقبها 38 ناديا.

وستقام النسخة الخامسة والخمسين من البطولة العريقة، التي انطلقت عام 1960 ، كما جرت العادة في النصف الأول من عام 2014.

وتحددت أسماء 34 ناديا بالفعل ستشارك في البطولة، بانتظار أربعة أخرى لم تنته منافسات بطولات الدوري المحلية بها بعد.

وأجريت القرعة الخميس في مركز مؤتمرات الكونميبول بمدينة لوكي القريبة من أسونسيون عاصمة باراجواي، وترأسها البرازيلي خوان أنخل نابوت، في غياب الأوروجوائي إيوخينيو فيجيريدو رئيس الاتحاد القاري.

وعلى مدار اليوم، عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، والذي شهد قرار بتشكيل لجنة للقيم بحسب بيان للكونميبول.

وحتى الآن تتضمن البطولة ستة ممثلين عن البرازيل، من بينهم أتلتيكو مينيرو حامل اللقب، وأربعة من الأرجنتين وثلاثة من الإكوادور والمكسيك وباراجواي وبيرو وكولومبيا وأوروجواي وفنزويلا، واثنين من بوليفيا وتشيلي.

وشهدت القرعة تكريم عدد من نجوم القارة السابقين مثل الأرجنتيني ريكاردو بوتشيني والبوليفي إيروين روميرو والإكوادوري إيفان أورتادو والأوروجوائي سانتياجو أوتولازا، فضلا عن حاليين مثل الكولومبي خوان بابلو أنخل والباراجوائي روبرتو أكونا، وأخيرا الإكوادوري كريستيان بنيتيز الذي توفي على نحو مفاجئ في يوليو/تموز الماضي عن 27 عاما في قطر.

وتبدو من أقوى المجموعات الرابعة التي تضم مينيرو وناسيونال باراجواي وزامورا الفنزويلي، بانتظار الفائز من موريليا المكسيكي وسانتا في الكولومبي، فضلا عن السادسة التي تضم نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وجريميو البرازيلي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي بانتظار الفائز من أوريينتي بتروليرو البوليفي وناسيونال الأوروجوائي.