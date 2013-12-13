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مصر فى الثلاجة.. والحرارة تنخفض 5 درجات اليوم

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مصر فى الثلاجة.. والحرارة تنخفض 5 درجات اليوم مصر فى الثلاجة.. والحرارة تنخفض 5 درجات اليوم
توقف الموانئ وانقطاع الكهرباء.. و«المدارس والجامعات» تسجل أعلى نسبة غياب

كتب : محررو «الوطن» منذ 42 دقيقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس السيئ اليوم، وقال إيهاب عبدالرزاق، مدير مركز التحاليل الجوية، إن السحب المنخفضة ستتكاثر، وسيصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تصل إلى حد السيول فى سيناء. وأضاف «عبدالرزاق» لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها بنحو 5 درجات، كما تستمر حالة الاضطراب فى البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار.

وكانت موجة الطقس السيئ ضربت معظم محافظات أمس، وتسببت فى توقف الحركة الملاحية فى الموانئ، وأدى سقوط الأمطار إلى انقطاع الكهرباء فى مناطق مختلفة، وسجلت المدارس والجامعات أعلى نسبة للغياب منذ بدء الدراسة. وفى الإسكندرية تسبب سوء الأحوال الجوية فى إصابة 4 من جامعى القمامة، إثر سقوط جزء من سور قطعة أرض فضاء ملك القوات المسلحة.

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