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وفد من الحكومة الليبية فى القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع تعاقدات «إعادة الإعمار»

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وفد من الحكومة الليبية فى القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع تعاقدات «إعادة الإعمار» وفد من الحكومة الليبية فى القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع تعاقدات «إعادة الإعمار»

كتب : محمود الجمل منذ 50 دقيقة

يزور وفد من الليبية القاهرة نهاية الأسبوع المقبل، لإبرام تعاقدات مع الشركة القابضة للتشييد بقيمة تتجاوز المليار جنيه، فى إطار برنامج إعادة إعمار ليبيا. وقال صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة «القابضة للتشييد»، إن «الزيارة تأتى رداً على زيارة وفد من الشركة إلى ليبيا لدراسة عدد من المشروعات، بناءً على طلب الحكومة الليبية الشهر الماضى بعد فسخها التعاقد مع عدد كبير مع الشركات الفرنسية والإيطالية والأمريكية التى كانت تعمل فى ليبيا بعد الثورة مباشرة»، وأضاف: «إن الحكومة الليبية فضلت الشركات المصرية على نظيرتها الأجنبية، لما تتمتع به من ثقة ومصداقية عند الليبيين»، وأوضح أنه اتفق خلال زيارة وفد الشركة إلى ليبيا على عدد من مشروعات الصرف الصحى والمرافق العامة والكهرباء، وأنه أرجأ توقيع العقود حتى زيارة الوفد الليبى إلى القاهرة لإنهاء بعض الإجراءات القانونية. وتابع: «شركتا إيجيكت وهايدليكو، التابعتان للشركة القابضة للتشييد، تنهيان حالياً المرحلة النهائية من مشروع خط كهرباء ضغط عالٍ بطول 600 كيلو من مدينة سرت إلى مدينة بنى غازى بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وتبدأ شركة العبد أيضاً فى تنفيذ مشروع سكنى يتضمن 600 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 120 مليون جنيه».

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