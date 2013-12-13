وزير الدفاع الفرنسي يصل عاصمة أفريقيا الوسطي لتفقد قوات بلاده

وصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، صباح الجمعة، إلى بانجي حيث سيجري محادثات مع السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى ويتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد، حسب ما علم من أوساطه . والتقى «لودريان» لدى وصوله قادة القوة الأفريقية في أفريقيا الوسطى على أن يتوجه قبل الظهر إلى بوسانجوا حيث ينتشر مئات الجنود الفرنسيين . ولدى عودته إلى بانجي خلال النهار سيجري الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس السلطة الانتقالية في البلاد ميشال دجوتوديا القائد السابق لمتمردي سيليكا . وسيزور بعد ذلك تشاد حيث سيلتقي الرئيس إدريس ديبي، على ما أفاد المصدر . وفي بانجي سيبحث «لودريان» الوضع مع قائد القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى الجنرال فرانسيسكو سوريانو وذلك بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الفرنسية «سانجاريس» في هذا البلد . ونشرت فرنسا خلال بضعة أيام 1600 عسكري في أفريقيا الوسطى من اجل وضع حد لتجاوزات المجموعات العسكرية وسعيا لإرساء الاستقرار في هذا البلد. وقتل جنديان فرنسيان الإثنين بعد 4 أيام على بدء العملية في اشتباك وقع على مقربة من المطار . وتدخلت فرنسا في أفريقيا الوسطى بهدف رسمي هو دعم القوة الأفريقية التي تعد حوالى ثلاثة ألاف عسكري ومن المفترض في المستقبل أن تحل محل القوات الفرنسية للحفاظ على الاستقرار في هذا البلد، وتضم القوة الافريقية بصورة خاصة عسكريين من تشاد والكاميرون والجابون .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads