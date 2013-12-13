بالصور..وزير الإسكان يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة بـ”المجتمعات العمرانية”

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى المهندس عادل حسين كامل، مسئولية مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن “للمرافق”، والمهندس كمال الدين أحمد بهجات، مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن “لشئون التنمية”، والمهندس نور الدين إسماعيل أحمد، مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس أشرف محمود السايس، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة، والمهندس وجدى حسن طماعة، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والمهندس صلاح الدين أحمد القليوبى، مديرا عاما بقطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والمهندس عادل سعيد النجار، مديرا عاما بالإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن.

كما أصدر وزير الإسكان قرارا يتضمن رؤساء جددا لعدد من المدن الجديدة، حيث يتولى المهندس رشدى عبدالرشيد سليمان رئاسة جهاز القرى السياحية، والمهندس مجدى رجب إبراهيم، رئيسا لجهاز مدينة بدر، والمهندس خالد أنور أبوالعطا، رئيسا لجهاز السادات، والمهندس محمود محمود النجدى، رئيسا لجهاز الصالحية الجديدة، والمهندس حسام فتحى حامد، رئيسا لجهاز قنا الجديدة، والمهندس عاطف زكريا حسين، رئيسا لجهاز الشروق، والمهندس سامح محمد حسن، رئيسا لجهاز شمال خليج السويس، والمهندس طارق السباعى السباعى، رئيسا لجهاز دمياط الجديدة، والمهندس جمال محمود طلعت، رئيسا لجهاز الشيخ زايد، والمهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيسا لجهاز 15 مايو، والمهندس عصام محمد بدوى، رئيسا لجهاز العاشر من رمضان، والمهندس أشرف عبدالرحمن فتح الله، رئيسا لجهاز الفيوم الجديدة، والمهندس علاء عبدالعزيز سليمان، رئيسا لجهاز القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيسا لجهاز المنيا الجديدة، والمهندس أمين حسن غنيم، رئيسا لجهاز العبور، والمهندس أحمد عمران عمران، رئيسا لجهاز أسيوط الجديدة، والمهندس أشرف ثروت يونان، نائبا لرئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، والمهندسة مها منصور شومان، مدير عام البيئة بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع مع جميع قيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن على مستوى الجمهورية، لدفع مستوى الأداء، والاتفاق على عدة نقاط مهمة، منها سرعة توصيل المرافق، سواء للأراضى الجديدة، أو للوحدات السكنية، أو الأراضى التى يتم العمل بها، والعمل على توفير الخدمات المختلفة للسكان، وأهمها النظافة، والزراعة والتشجير، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمواصلات، وغيرها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيارات متتالية لجميع المدن الجديدة، لتقييم الأداء، وستكون هناك مقابلات مع السكان لسماع شكاواهم والعمل على حلها.