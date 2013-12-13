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هيئة المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا نهاية الأسبوع لدفع مستوى الأداء

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هيئة المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا نهاية الأسبوع لدفع مستوى الأداء هيئة المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا نهاية الأسبوع لدفع مستوى الأداء

إبراهيم محلب وزير الإسكان

صرح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع مع جميع قيادات الهيئة ، ورؤساء أجهزة المدن على مستوى الجمهورية ، لدفع مستوى الأداء ، والاتفاق على عدة نقاط مهمة ، منها سرعة توصيل المرافق ، سواء للأراضى الجديدة ، أو للوحدات السكنية ، أو الأراضى التى يتم العمل بها ، والعمل على توفير الخدمات المختلفة للسكان ، وأهمها النظافة ، والزراعة والتشجير ، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والمواصلات .

واشار إلى أنه ستكون هناك زيارات متتالية لجميع المدن الجديدة ، لتقييم الأداء، وستكون هناك مقابلات مع السكان لسماع شكاواهم والعمل على حلها.

وكان وزير الاسكان قد اصدر عدة قرارات بتولى قيادات جديدة لبعض المناصب فى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة .

كما قام أمس بجولة مفاجئة بالورش المركزية وإدارة المصانع التابعة لشركة المقاولون العرب ، بشبرا الخيمة ، التقى خلالها بالعاملين للاطمئنان على سير العمل ، ودفع الأداء والإنتاج.

أ ش أ

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