ضبط 14 متهم بالتعدي على مراكز الشرطة بالمنيا‎

نجحت سلطات الامن في محافظة المنيا في القبض علي 14 متهم واعادة اخر هارب من السجون اثناء التعدي علي مراكز الشرطة في يوم 14 اغسطس الماضي .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من ادارة البحث الجنائي يفيد القبض علي 7 متهمين في مركز سمالوط والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 206 لسنة 2013 إداري سمالوط اقتحام المركز .

وضبط 6 متهمين بمركز العدوة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 2322 لسنة 2013 اداري مركز العدوة اقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والحماية المدنية والقبض متهم بمركز ملوي مطلوب ضبطه واحضارة في المحضر رقم 2052 لسنة 2013 إداري قسم ملوي اقتحام إدارة المرور .

كما نجحت سلطات الامن في ضبط محمد خلف ابوزيد والهارب من سجن مركز سمالوط حلال الاحداث .