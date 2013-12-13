بالصور..في زيارة لعمال الورش بشبرا..محلب: “الإيد العرقانة بالعمل أشرف من المخربة

قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة مفاجئة بالورش المركزية وإدارة المصانع التابعة لشركة المقاولون العرب، بشبرا الخيمة، التقى خلالها بالعاملين، للاطمئنان على سير العمل، ودفع الأداء والإنتاج.

وخلال كلمته أكد وزير الإسكان أن “الإيد العرقانة بالعمل والإنتاج أشرف مليون مرة من التى تحرق وتخرب”، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين التظاهر والإرهاب، وأن ما يحدث الآن ليس له صلة بالتظاهر، فنحن شعب ثقافتنا ترسخ احترام الأساتذة، وأنا حتى الآن أنحنى لتقبيل يد أساتذتى، فهل إهانة أساتذة الجامعات هذه الأيام تعد تظاهرا؟

وعبر الوزير عن سعادته لوجوده وسط العاملين الشرفاء الذين بنوا مصر، ويعملون ليل نهار، هذه القلعة العمالية الكبيرة بشبرا الخيمة تصنع حاليا أعلى مستوى من الكبارى المعدنية، التى كانت تستورد من الخارج، ونفس الأمر ينطبق على محطات الخرسانة ومحطات الأسفلت، والمعدات التى كنا نستوردها من الخارج، والآن يتم تصنيعها وتصديرها، كما يتم أيضا تصنيع صوامع الغلال، كل هذه نجاحات للعامل المصرى.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن هذا التوقيت هو توقيت العطاء، فمصر أعطتنا الكثير، وإذا كانت هناك تحديات كثيرة نواجهها حاليا، فإن بلدنا ينتظرها مستقبل مشرق.

ووجه وزير الإسكان كلامه للعاملين قائلا: العامل المصرى له بصمة فى كل موقع من مواقع العمل فى الدول العربية، بل والإفريقية، وجئتكم اليوم “لأنكم وحشتونى”، جئت لأفضفض معكم عن هموم البلد، فأنتم أصحاب المصلحة الحقيقيون، ومصر كبيرة بكم، والحكومة تعمل لديكم، ولا يتصور أحد أن الحكومة تستطيع فعل شىء بدونكم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة نقطة بداية للتحرك وسط قواعدنا العمالية الشريفة، فأكبر النجاحات تحققت على أيديكم، مشيرا إلى أنه يشعر بارتياح شديد وسط زملائه العاملين، يستمد منهم القوة لاستكمال مشوار العطاء، والعمل والإنتاج.

وختم الوزير حديثه مع العاملين بقوله: “يجب علينا جميعا أن نتقى الله فى مصر، فهذه بلدنا وبلد أولادنا ويجب أن نحافظ عليها، ونحميها بكل غال ونفيس”.

> وكان الوزير قد قام بجولة موسعة فى ورش الدوكو والتصنيع والمنشآت المعدنية والآلات، وأجرى حوارات مع العاملين بها، الذين يبلغ عددهم حوالى 2000 عامل.