بالفيديو.. «زيدان» لسفير القاهرة بطرابلس: ننزعج من ظهور «قذاف الدم» في إعلام مصر

أبلغ رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، علي زيدان، الخميس، السفير المصري في طرابلس انزعاج بلاده من ظهور منّسق العلاقات «الليبية - المصرية» السابق أحمد قذّاف الدم على إحدى الفضائيات المصرية، واعتبره مصدر قلق وإزعاج لليبيا.ونقل بيان نُشر على موقع الحكومة الليبية الإلكتروني عن «زيدان» قوله: «استقبلت السفير المصري محمد أبوبكر، من أجل نقل انزعاجنا حول ظهور المدعو أحمد قذاف الدم في إحدى المحطات الخاصة في مصر بعد تبرئته»، معتبرًا أن «هذا الشخص يشكّل مصدر قلق وإزعاج للدولة الليبية».وطلب «زيدان» من «أبوبكر» أن ينقل إلى السلطات المصرية «الرغبة الأكيدة بتسليم كل عناصر النظام السابق الموجودين في مصر والذين سيجدون محاكمة عادلة واعتقالًا في ظروف وفق المواثيق الدولية واحترام لحقوق الإنسان».وأثنى على اهتمام السلطات المصرية على رأسها حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وجدّيتهم بمعالجة هذا الموضوع، وآمل أن «تترجم هذه الجدية في إجراءات وفق القانون، والتعامل مع الأشخاص الموجودين في مصر والذين يمارسون أنشطة سياسية ضد الدولة الليبية من هناك، وهو أمر مرفوض».ورفض «زيدان» أن يُهدد أمن مصر من أي شخص في ليبيا، وقال إن «أي شخص يهدد أمن مصر لن نتساهل بالمطلق معه حيال هذا الموضوع».وتمنى في المقابل من «أشقائنا في مصر ألا تكون ساحة لزعزعة الاستقرار والأمن في ليبيا سواء بالنشاط السياسي أو الإعلامي أو الأمني أو الاستخباري، لأن أنشطة هؤلاء الناس كثيرة وتصلنا معلومات حولها وهي غير عادية».ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري ولا من السفير المصري بطرابلس حول تصريحات «زيدان».إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة