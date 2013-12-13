برشلونة: ميسي ليس للبيع

أكد رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي، ساندرو روسل الخميس أنه “مستحيل” أن يترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفريق الكاتالوني خلال ولايته.

وردًا على ما قاله أحد نائبيه خافيير فاوس الثلاثاء إنه يستبعد أي مفاوضات لتجديد عقد الأرجنتيني، أكد روسل “طالما أنا رئيس لبرشلونة، سنعمل ما هو ممكن أو حتى المستحيل لكي يبقى ميسي”.

وأضاف “لكي لا نقول إنه مستحيل، من الصعب للغاية أن يترك ميسي النادي”.

وكان فاوس نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، تساءل في تصريح للاذاعة الكاتالونية المحلية “التمديد لميسي؟ لماذا نقوم بذلك؟ لقد أعيد النظر في عقده قبل 6 أشهر”، مؤكدًا أن روسل لا يمكن أن يبيع اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 4 مرات، إلى ناد آخر.

وكان ميسي الذي يعاني من إصابات متكررة في 2013 ولن يكون جاهزًا قبل مطلع يناير، وقع في الربيع الماضي على تمديد عقده حتى 2018 مع بند جزائي يقضي حسب الصحافة الإسبانية بدفع 250 مليون يورو مقابل التخلي عنه، مع ارتفاع أجره السنوي إلى 16 مليون يورو.