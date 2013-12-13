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يوروبا ليج.. اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32

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يوروبا ليج.. اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32 يوروبا ليج.. اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32

يوربا ليج

أكمل دينامو كييف الأوكراني وسلوفان ليبيريتش التشيكي وإشبيليه وريال بيتيس الإسبانيان، الخميس، عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني “دور الـ 32″ من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” لكرة القدم.

وفي الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، فاز دينامو كييف على ضيفه رابيد فيينا النمسوي 3-1، ولحق بفريق جنك البلجيكي الذي تغلب بدوره على مضيفه ثون السويسري 1-صفر.

وفي المجموعة الثامنة حيث كانت الأوراق مخلوطة بين 3 فرق، خسر أستوريل البرتغالي أمام ضيفه سلوفان ليبيريتش بهدف مقابل هدفين، وفرايبوج الألماني أمام ضيفه إشبيليه صفر-2، فكانت البطاقتان من نصيب الفائزين.

وفي المجموعة التاسعة، خسر فيتوريا غيمارايش البرتغالي أمام ضيفه ليون الفرنسي المتأهل مسبقا بهدف مقابل هدفين، فتأهل بيتيس الذي كان تعادله سلبا مع ضيفه رييكا الفنلندي كافيا له.

وفي مباريات هامشية، سقط في المجموعة العاشرة أبولون ليماسول القبرصي أمام ضيفه ليخيا وارسو البولندي صفر-2، وتعادل لاتسيو الإيطالي مع ضيفه طرابزون سبور التركي بلا أهداف، وقد تأهلا معا من الجولة السابقة.

وفي المجموعة 11، فاز شريف تيراسبول المولدافي على ضيفه ترومسو النرويجي 2-صفر في مباراة لا قيمة لها.

وثبت توتنهام هوتسبير الإنجليزي أقدامه في صدارة المجموعة بتغلبه على ضيفه آنجي ماخاتشكالا الروسي بأربعة أهداف للاسباني روبرتو سولدادو “7 و16 و70 من ركلة جزاء” والألماني لويس هولتبي “54″، مقابل هدف للبرازيلي إيفرتون سانتوس “44″.

وفي المجموعة 12، فاز ماكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه شاختار كاراغاندي الكازخستاني بهدفين مقابل هدف، وتعادل المتأهلان باوك سالونيكا اليوناني وضيفه ألكمار الهولندي 2-2.

وتأهل 24 فريقا عن 12 مجموعة، أضيف إليهم 8 فرق احتلت المراكز الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، هي نابولي ويوفنتوس الإيطاليان، وبنفيكا البرتغالي، وشاختار دانيتسك الأوكراني، وبازل السويسري، وأياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

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