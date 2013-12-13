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وزير الأوقاف يدين تفجير الإسماعيلية الإرهابي ويؤكد الثقة فى الداخلية والشعب لمواجهة الإرهاب

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وزير الأوقاف يدين تفجير الإسماعيلية الإرهابي ويؤكد الثقة فى الداخلية والشعب لمواجهة الإرهاب وزير الأوقاف يدين تفجير الإسماعيلية الإرهابي ويؤكد الثقة فى الداخلية والشعب لمواجهة الإرهاب

مختار جمعة وزير الأوقاف

أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشدة حادث تفجير الإسماعيلية الإرهابي الذي لجأ فيه المجرمون إلى استخدام أساليب الغدر والإرهاب بتفجير سيارة مفخخة قُصدَ بها الاعتداء على قوات الأمن المركزي بالإسماعيلية.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان له اليوم الجمعة أن هذا التصرف الإرهابي يعبر عن إفلاس هؤلاء المجرمين وعدم قدرتهم على المواجهة الفكرية أو العيش بأمن وسلام كمواطنين شرفاء.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الموجات الإرهابية ستندحر لا محالة، لأننا نثق كل الثقة في قدرة رجال الداخلية على ملاحقة المجرمين، وفي الشعب المصري كله الذي ينبذ كل ألوان العنف والتطرف ويقف بالمرصاد لهؤلاء المجرمين في سبيل تحقيق أمن الوطن واستقراره.

أ ش أ

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