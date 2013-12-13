بطرس غالي: لابد من مواصلة التفاوض لحل المشاكل المتعلقة ببناء سدود على النيل

حث الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الفخري للمجلس القومى لحقوق الإنسان على مواصلة التفاوض مع إثيوبيا خاصة، ودول حوض النيل لحل المشاكل التي تترتب على بناء سدود على نهر النيل.

وقال غالي – في تعليق على ما تردد بشأن المفاوضات التي عقدت بالخرطوم بين المسئوليين في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشكلة سد النهضة الإثيوبي – إنه يؤمن أن أي خلاف يحتاج إلى التفاوض السياسي وإنه قد يأخذ وقتا وإنه من الممكن الاستعانة بوسيط أو خبير أجنبي يساعد في تقريب وجهات النظر بشأن هذه الخلافات والمشاكل.

وجدد غالى ضرورة إنشاء منظمة تضم مصر والسودان وإثيوبيا للإشراف على مياه النيل، والتي من الممكن أن تنضم لها بعد ذلك دول من حوض النيل .

ونبه إلى أن فكرة إنشاء منظمات دولية لإدارة وتنظيم مياه الأنهار بين الدول، فكرة موجود وناجحة على سبيل المثال حوض نهر الميكونج في آسيا، والتي تضم خمس دول هي الصين ولاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار، ونهر الراين والدانوب الذي يشق عددا من دول أوروبا.

وأوضح غالى أنه يجب على مصر أن تطور وتعيد بناء علاقاتها مع إثيوبيا خاصة ودول حوض نهر النيل عامة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتأسيس مصالح مشتركة مع هذه الدول من خلال، إقامة مشروعات مشتركة للطاقة الكهربائية التي تحتاجها هذه البلاد ولذلك للطلب المتزايد نتيجة الانفجار السكاني الذي يضرب معظم الدول الأفريقية، ومنها مصر، ومن هنا يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية وتبادلها أو حتى بيعها كسلعة استراتيجية لدول أخرى.

وأضاف أنه يمكن إقامة مشروعات مشتركة في مجال نقل البضائع وخاصة عبر نهر النيل وتبادل الخبرات والتجارب في إقامة المشروعات الزراعية وإنتاج المحاصيل وتحويل نظم الري بدلا من الاعتماد على مياه الأمطار.

أ ش أ