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غرامة 50 ألف جنيه لصاحب مول “العابد” بطوخ لتعطيله المرور 8ساعات على الطريق السريع

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غرامة 50 ألف جنيه لصاحب مول “العابد” بطوخ لتعطيله المرور 8ساعات على الطريق السريع غرامة 50 ألف جنيه لصاحب مول “العابد” بطوخ لتعطيله المرور 8ساعات على الطريق السريع

محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية توقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على صاحب مول العابد بالطريق الزراعى السريع بطوخ وتوجيه إنذارله بالغلق ، بسبب تنظيمه حفل توزيع جوائز للمواطنين على الطريق تسبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع لمدة 8 ساعات متواصلة ، كما قرر المحافظ أيضا تغريم جميع السيارات التي شاركت في الحفل بسبب الإنتظار الخاطئ على الطريق السريع وتعطيل حركة المرور والمسافرين .

وكان مول “العابد” بطوخ بمحافظة القليوبية قد نظم حفلا ليلة أمس لتوزيع الجوائز على المواطنين منها السحب على 3 سيارات تسبب في شل الحركة المرروية على طريق – الاسكندرية الزراعى من الاتجاهين لمدة 8 ساعات حتى الساعات الاولى من صباح اليوم ، حيث تكدست السيارات خاصة فى المنطقة من بنها وحتى مدينة طوخ .

وشهد الحفل زحامًا كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة والمترددين على الطريق للمشاركة فى السحب والحصول على الجوائز المقررة بعد شراء منتجات المول ، الأمر الذى أدى إلى توقف الحركة المرورية وسط حالة من الاستياء الشديد بين الركاب والسائقين بسبب سوء الاحوال الجوية وسقوط الامطار.

أ ش أ

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