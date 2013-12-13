الذهاب للطبيب بعد سقوط الطفل من كرسى عال وليس "بوسة" للأرض

فى الولايات المتحدة كل عام، حوالى 9,400 طفل من الصغار يصابون بسبب السقوط من الكراسى العالية، كما ذكرت دراسة جديدة، أن الأطباء يحذرون بالرغم من عوامل الأمان فى الكرسى، إلا أن الأطفال من الممكن أن يتعرضوا أيضا للأذى بسبب الاستخدام الخاطئ.

وفقا للدراسة كانت إصابات الرأس هى النوع الأكثر شيوعا من الإصابات المرتبطة بالكراسى العالية، تليها الكدمات والجروح، درس الباحثون هذا الأمر فى أطفال أعمارهم ثلاث سنوات وأقل، عولجوا فى أقسام الطوارئ الولايات المتحدة، ونشرت النتائج فى دورية طب الأطفال الإكلينيكى.

قال باحث من الدراسة الدكتور جارى سميث مدير مركز بحوث الإصابات فى المستشفى الوطنى للطفولة بكولومبوس فى أوهايو: "تقريبا جميع الإصابات المرتبطة بكراسى أو مقاعد عالية كلها عن طريق السقوط، حيث سقط معظم الأطفال بينما كانوا يتسلقون أو يقفون على الكرسى، مما يوحى بأن نظام ضبط الأمان فى الكرسى لم يستخدم أو كان به خلل ما".

>ثم يستطرد قائلا: "نحن نعرف أنه على مدى السنوات الأخيرة فى الولايات المتحدة تم استدعاء ملايين الكراسى التى لا تفى بمعايير السلامة، ولكن ما تم استرجاعه بالفعل هو نسبة قليلة، ويجب على الآباء مراجعة الموقع الإلكترونى الفيدرالى المتخصص فى سلامة المستهلك وذلك لمعرفة معايير السلامة ولمعرفة أى المنتجات به عيوب فى نظام سلامته"

>إن هناك زيادة فى نسبة الإصابات وتشير الدراسة إلى أنها قد تكون بسبب زيادة عدد الآباء الذين يأخذون أبناءهم للمستشفى بعد الإصابة.

ويضيف سميث: "هناك وعى متزايد حول خطر إصابات الرأس والارتجاج الطفيف بسبب الأخبار المرتبطة بالألعاب الرياضية، إلا أن هذا أيضا انعكس على الآباء والأطباء".

كما قارن الباحثون الإصابات المتعلقة بالكراسى والمقاعد العالية مع الإصابات المرتبطة مع أنواع أخرى من الكراسى، بما فى ذلك الكراسى التقليدية، وكراسى الأطفال، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 40,000 من الإصابات المرتبطة بكراسى كل عام خلال فترة الدراسة، أى بمعدل أربعة أطفال كل ساعة.

كان الأطفال المصابين أثناء استخدام الكراسى التقليدية أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام والجروح والكدمات، مقارنة مع الأطفال الذين أصيبوا بإصابات متعلقة باستخدام الكراسى العالية، ذات أنظمة الحماية.

وقال "أعتقد الكراسى العالية آمنة، إن كانت تطبق معايير السلامة، وإذا تم استخدامها بشكل صحيح "و على الآباء والأمهات أن يتحققوا من أن كرسيهم العالى لم يتم استدعاؤه للاسترجاع ويجب أن يستخدموا أنظمة الأمان، ودائما".

ومن هنا يجب أن ننوه إلى ضرورة الذهاب للطبيب بعد إصابات السقوط للوقاية من أخطار الارتجاج الخفيف، وليس كما يحدث لدينا بأن نجعل الطفل يبوس الأرض لأنه عورها.