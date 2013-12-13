صحيفة: إكسون تريد رفع القيود عن تصدير النفط الأمريكى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة إكسون موبيل، تريد من الولايات المتحدة رفع قيود تفرضها على تصدير النفط، وذلك نقلا عن تقرير للشركة عن توقعات الطلب على الطاقة فى المدى الطويل.

وقالت الصحيفة إن أكبر شركة نفط مدرجة فى العالم تضغط من أجل السماح بتصدير النفط، حيث تتوقع وفرة فى إمدادات الخام بالولايات المتحدة وأماكن أخرى لعشرات السنين.

ويحظر قانون صدر عام 1979 تصدير الخام الأمريكى إلى أى بلد عدا كندا والمكسيك.

ونقلت الصحيفة عن تقرير إكسون الذى يصدر فى وقت لاحق، أن الشركة مازالت تتوقع نمو الطلب العالمى على الطاقة 35%، بين 2010 و2040 بفضل زيادة استهلاك دول نامية مثل الهند والصين.