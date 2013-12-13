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وزير الرياضة: القانون 77 يعطى الوزير حق وضع اللوائح الداخلية للأندية

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وزير الرياضة: القانون 77 يعطى الوزير حق وضع اللوائح الداخلية للأندية وزير الرياضة: القانون 77 يعطى الوزير حق وضع اللوائح الداخلية للأندية

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، إن اللجنة الأوليمبية الدولية معنية بالاتحادات الرياضية فقط، لكنها لا تتدخل فى اللوائح المحلية للدول، لافتًا إلى أن قانون 77 لسنة 1975 يعطى الوزير الحق فى وضع اللوائح الداخلية للأندية.

وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية جاء "مفاجئ" لنا، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تنمية المنظومة الرياضية ودعمها بكل الأشكال مع وجود قوى وفعال للرقابة.

وأكد أبو زيد، أن الوزارة تقدم دعم غير محدود للنشاط الرياضى والمنظمة الرياضية فى ، مشددا على أن الوزارة تدعم كل الاتحادات المصرية وكافة الأندية بمبالغ كبيرة.

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مصر 365

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