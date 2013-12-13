مسؤولو أمن: غارة جوية تقتل 15 مدنيًا بطريق الخطأ في اليمن

قال مسؤولو أمن محليون، الخميس، إن 15 شخصًا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف في اليمن قتلوا في غارة جوية بعد الاعتقاد خطأ بأنهم قافلة لتنظيم القاعدة.

ولم يحدد المسؤولون هوية الطائرة التي شنت الهجوم الذي وقع في محافظة البيضاء بوسط البلاد، لكن مصادر قبلية ووسائل إعلام محلية قالت إنها طائرة بدون طيار.

وقال مسؤول أمني «أخطأت غارة جوية هدفها وضربت سيارة في موكب زفاف، قتل عشرة أشخاص على الفور، وتوفي خمسة آخرون متأثرين بإصاباتهم بعد نقلهم إلى المستشفى».

وأضاف المسؤولون أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأقرّ مسؤول أمريكي طلب ألا ينشر اسمه بأنباء وسائل الإعلام عن مقتل أشخاص في موكب زفاف في هجوم لمكافحة الإرهاب.

وقال دونما إسهاب «ليس لدينا معلومات تؤكد هذه الأنباء».

وكثفت الولايات المتحدة الهجمات باستخدام طائرات دون طيار في إطار حملتها على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أكثر أجنحة التنظيم نشاطًا.

واليمن، المعقل الرئيسي للقاعدة في جزيرة العرب، واحد من بين بضع دول تقر فيها الولايات المتحدة باستخدام الطائرات دون طيار لكنها لا تعلق على الهجمات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مفصل في أغسطس إن الهجمات الصاروخية الأمريكية وبينها هجمات باستخدام الطائرات دون طيار أودت بحياة عشرات المدنيين في اليمن.