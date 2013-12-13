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محافظ القليوبية: غرامة 50 ألف جنيه على صاحب أحد المولات لتعطيله حركة المرور بالطريق الزراعي

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محافظ القليوبية: غرامة 50 ألف جنيه على صاحب أحد المولات لتعطيله حركة المرور بالطريق الزراعي محافظ القليوبية: غرامة 50 ألف جنيه على صاحب أحد المولات لتعطيله حركة المرور بالطريق الزراعي

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على صاحب أحد المولات الشهيرة، بالطريق الزراعي ببنها، مع إنذاره بالغلق، بسبب تنظيمه حفل توزيع جوائز بحضور الراقصة صافيناز، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة المرور  لمدة 7 ساعات متواصلة.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفية، إنه تقرر تغريم كل السيارات التي شاركت في الحفل، بسبب الإنتظار على الطريق السريع، وتعطيل حركة المرور.

وتسبب الحفل الذي نظمه مول “العابد” في تكدس للسيارات على الإتجاهين، وتوقف حركة المرور، على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة بمحيط المكان.
> الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط الشديد بين الركاب و السائقين، الذين أكدوا تواجدهم على الطريق منذ فترة في ساعة متأخرة من الليل، عاجزين عن العودة إلى منازلهم، وتعطل مصالحهم.

 

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