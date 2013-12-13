أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إعدام خال زعيم كوريا الشمالية بسبب قضايا فساد

Google+ Print
إعدام خال زعيم كوريا الشمالية بسبب قضايا فساد إعدام خال زعيم كوريا الشمالية بسبب قضايا فساد

أعلنت كوريا الشمالية الليلة، إعدام جان سون تيك خال زعيم البلاد كيم يونج أون، والذي وصف بـ “الخائن الأسوأ من الكلب”.

وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الإعلان عن إعدام جان جاء بعد أيام قليلة من إعلان بيونج يانج استبعاده من جميع مناصبه في والحزب الحاكم؛ لاتهامه بالفساد وتعاطي المخدرات ولعب القمار وهواية النساء، بعد أن كان يعد الرجل الثاني داخل نظام الحكم وأحد أقوى الساسة في البلاد.

وبث التليفزيون الكوري الشمالي يوم الإثنين الماضي لقطات تظهر لحظة طرد جان من اجتماع للحزب الحاكم بعد أن أعلنت الحكومة استبعاده، وتم اقتياده من قبل جنود إلى خارج اجتماع حزب العمال الحاكم.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت تقارير أن جان جرد من جميع مناصبه على خلفية ما وصف بتحديه الحزب ومحاولته تكوين فصيل خاص به داخل الحزب، فضلا عن اتهامه بالمساعدة في تحويل الحالة الاقتصادية للبلاد إلى الأسوأ.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة