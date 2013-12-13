إعدام خال زعيم كوريا الشمالية بسبب قضايا فساد

أعلنت كوريا الشمالية الليلة، إعدام جان سون تيك خال زعيم البلاد كيم يونج أون، والذي وصف بـ “الخائن الأسوأ من الكلب”.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الإعلان عن إعدام جان جاء بعد أيام قليلة من إعلان بيونج يانج استبعاده من جميع مناصبه في الحكومة والحزب الحاكم؛ لاتهامه بالفساد وتعاطي المخدرات ولعب القمار وهواية النساء، بعد أن كان يعد الرجل الثاني داخل نظام الحكم وأحد أقوى الساسة في البلاد.

وبث التليفزيون الكوري الشمالي يوم الإثنين الماضي لقطات تظهر لحظة طرد جان من اجتماع للحزب الحاكم بعد أن أعلنت الحكومة استبعاده، وتم اقتياده من قبل جنود إلى خارج اجتماع حزب العمال الحاكم.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت تقارير أن جان جرد من جميع مناصبه على خلفية ما وصف بتحديه الحزب ومحاولته تكوين فصيل خاص به داخل الحزب، فضلا عن اتهامه بالمساعدة في تحويل الحالة الاقتصادية للبلاد إلى الأسوأ.

أ.ش.أ