«الإبراهيمي» يمهل «الأسد» والمعارضة حتى 27 ديسمبر لتحديد وفديهما

قال مسؤولون، الخميس، إن المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، أمهل طرفي الصراع في سوريا حتى 27 ديسمبر الجاري لتحديد وفديهما لمفاوضات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل.ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية نحو 30 من الدول الكبرى ودول المنطقة وغيرها في منتجع مونترو السويسري في 22 يناير المقبل لمنح تأييدهم للمفاوضات بين الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.بعد ذلك يتوسّط «الإبراهيمي» في أول محادثات سورية مباشرة في جنيف بدءًا من 23 يناير.ومن المقرر أن يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قريبًا عقد الاجتماع الوزاري في مونترو حيث ستكون فنادق جنيف ممتلئة في هذا الوقت بسبب معرض سنوي للساعات الفاخرة.والهدف المعلن للمؤتمر هو الاتفاق على حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة لإنهاء الصراع.وحدد «الإبراهيمي» هذه المهلة لدمشق والمعارضة لتحديد فريقيهما في «مؤتمر جنيف 2» الذي يأتي بعد مؤتمر عقده المبعوث السابق كوفي أنان في يونيو 2012. ولم تشارك الحكومة السورية ومعارضوها رسميًا في تلك المحادثات.وقالت خولة مطر، المتحدثة باسم «الإبراهيمي»، إن المبعوث الدولي يريد تحديد الوفدين بحلول 27 ديسمبر، وإن هذا موعد نهائي لتلقي أسماء أعضاء الوفدين ورئيسيهما.ولا يرجح أن يسبب ذلك مشكلة لحكومة «الأسد»، لكن معارضيه يعانون من الانقسام الشديد والفوضى.وقال دبلوماسي عربي: «التحدي الأكبر هو وفد المعارضة، لا اتفاق حتى الآن».إعلان - Ads إعلان - Ads
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