بيونج يانج: إعدام عم زعيم كوريا الشمالية

قالت كوريا الشمالية، مساء الخميس، إن جانج سونج ثايك، عم الزعيم كيم جونج اون، الذي كان يعتبر ثاني أقوى رجل في البلاد تم إعدامه بعد أن أدانته محكمة عسكرية بالخيانة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: «المتهم جانج قام بتجميع قوى غير مرغوب فيها، وارتكب جرائم شنيعة مثل محاولة الإطاحة بالدولة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت تقارير إعلامية رسمية في كوريا الشمالية إن «جانج» أقيل من كل منصبه وفصل من حزب العمال الحاكم وسط مزاعم تصفه بسوء إدارة النظام المالي للدولة والفسق والفساد وتعاطي المخدرات.