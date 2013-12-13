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واشنطن تتعهد بدعم المعارضة السورية رغم مشاكلها

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واشنطن تتعهد بدعم المعارضة السورية رغم مشاكلها واشنطن تتعهد بدعم المعارضة السورية رغم مشاكلها

قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة من المشاكل التى تواجه المعارضة السورية المدعومة من الغرب، لكنها ستواصل دعمها لقائد الجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس والمعارضة المعتدلة.

وعلقت الولايات المتحدة وبريطانيا المساعدات غير المميتة لشمال سوريا عقب تقارير عن استيلاء مقاتلين إسلاميين على مخازن أسلحة تابعة لمقاتلى المعارضة المدعومين من الغرب، وهو ما يسلط الضوء على المخاوف من وقوع الإمدادات فى أيدى جماعات غير مرغوب فيها.

وقال الائتلاف الوطنى السورى المعارض، أمس الخميس، إن جناحه العسكرى دعا مقاتلين إسلاميين لتأمين مستودعات أسلحته على الحدود التركية بعد هجوم لمتشددى القاعدة.

وقال هاجل فى مؤتمر صحفى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، "ما حدث هنا يعكس بوضوح مدى تعقد هذا الوضع وخطورته وصعوبة التنبؤ به"، وأضاف هاجل صراحة "إن واشنطن ما زالت تدعم إدريس وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية".

واستطرد قائلاً "لكن هذه مشكلة.. ما حدث هنا مشكلة كبرى.. وسنضطر للعمل عليها وإدارتها مع اللواء إدريس والمعارضة المعتدلة".

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