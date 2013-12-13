انخفاض الناتج الصناعى فى منطقة اليورو على نحو غير متوقع

أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج الصناعى فى منطقة اليورو انخفض بمعدل شهرى بلغ 1.1 % فى أكتوبر الماضى، فى أحدث إشارة على إخفاق الانتعاش الاقتصادى فى المنطقة فى كسب زخم جديد.

ولم يكن هذا الانخفاض، الذى ذكره مكتب الإحصاء فى الاتحاد الأوروبى، متوقعا. وكان الاتجاه العام فى الأسواق هو ارتفاع الناتج بنسبة 0.3 %.

ومع ذلك، حذر محللون من أن الناتج الصناعى من الممكن أن يكون متقلبا بصورة شهرية. وترجع أسباب الانخفاض إلى انخفاض كبير فى إنتاج الطاقة.

لكن هذه الأرقام تعنى أن أداء القطاع متباطئ بالفعل فى الربع الرابع.

وأعلنت منطقة اليورو تحقيق نمو اقتصادى خلال ربعين. ومع ذلك، فإن الزيادة الفصلية فى الربع الثالث كانت 0.1 % فقط.