الذهب يهبط 2 بالمائة بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية رفعت الدولار

كتب : رويترز الجمعة 13-12-2013 00:53

هبطت أسعار الذهب 2% أثناء التعاملات اليوم الخميس بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية الدولار للصعود، وأذكت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض برنامجه الضخم للتحفيز النقدي في موعد قريب ربما يكون الأسبوع القادم.

وهبط سعر الذهب للبيع النقدي 2% إلى 1224.60 دولار للأوقية، قبل أن يتعافى إلى 12230.10 دولار بحلول الساعة 16.25 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 30.60 دولار إلى 1226.80 دولار للأوقية.

وبهبوط الذهب اليوم يكون المعدن النفيس قد تراجع عن معظم المكاسب التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع عندما وصلت الأسعار يوم الثلاثاء إلى 1267.26 دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.