جمعية الأورمان: نستهدف توزيع 2 مليون بطانية خلال الشتاء

كتب : الوطن منذ 10 دقائق

قال مصطفى زمزم، المتحدث الإعلامي باسم جمعية الأورمان الخيرية، إن الجمعية تنسق مع كل الجمعيات الخيرية بالجمهورية، حتى "نستطيع الوصول لكل المحتاجين بدون تكرار، بمعنى أن تتولى كل جمعية منطقة تقوم بمساعدة أهلها".

وأكد زمزم خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "CBC" أن "جمعية الأورمان تستهدف توزيع 2 مليون بطانية على الفقراء خلال فصل الشتاء"، مشيرا إلى تنظيم حملة أخرى لترميم المنازل المتصدعة لمواجهة الأمطار.

وأشار زمزم الى أن الجمعية تتلقى التبرعات على الخط الساخن 19455 طوال الـ24 ساعة.